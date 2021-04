AS Suntikkan Dana $18 Bln untuk Pengembangan Pencegat Rudal Iran dan Korut

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana membelanjakan dana sekitar 18 miliar dolar AS untuk mengembangkan dan memproduksi alat pencegat-pencegat baru untuk menghalangi rudal nuklir dari negara-negara seperti Korea Utara dan Iran.Bloomberg mengatakan bahwa Lockheed Martin dan Northrop Grumman akan memimpin proyek untuk mengembangkan pencegat generasi selanjutnya tersebut dengan dana sebesar 13,1 miliar dolar AS yang disediakan oleh Pentagon. Dan tambahan 4,6 miliar dolar AS akan disuntikkan pada fase pemroduksian.Di bawah program tersebut, sejumlah 31 pencegat baru akan dikembangkan dan diproduksi, termasuk 10 buah untuk percobaan.Bloomberg memberitakan bahwa pengembangan pencegat tersebut merupakan penghidupan kembali proyek serupa yang sebelumnya dikejar oleh pemerintahan Obama dan Trump untuk penempatan pada tahun 2023, sebelum kemudian dibatalkan pada tahun 2019.Bloomberg melaporkan bahwa dikutip dari Badan Pertahanan Rudal AS, pencegat baru tersebut akan ditempatkan "tidak lebih lama dari tahun 2028"