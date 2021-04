Anggota DPR AS Yong Kim Himbau Perlunya Penunjukan Utusan AS untuk Urusan HAM Korut

Photo : YONHAP News

Seorang anggota Komite Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) berdarah Korea, Young Kim, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sependapat mengenai pentingnya penunjukan seorang utusan khusus AS untuk urusan hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.Dalam wawancara dengan KBS, Kim menyampaikan bahwa Blinken sepaham bahwa pengangkatan seorang utusan khusus urusan HAM Korea Utara harus menjadi perioritas utama pemerintahan Biden dan bukan hanya prioritas bagi anggota parlemen AS yang merupakan keturunan Korea saja.Adapun sebanyak 11 anggota DPR AS dari Partai Demokrat melalui surat yang dikirim kepada Presiden Biden pada 15 April, menyerukan agar faktor kemanusiaan, termasuk masalah HAM Korea Utara, harus menjadi bagian dalam kebijakan komprehensif AS terhadap Korea Utara.Saat ini, pemerintahan Biden telah hampir menyelesaikan peninjauan kembali atas kebijakan terhadap Korea Utara.