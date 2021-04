AS Pertahankan Kekuatan Militer di Wilayah Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pihaknya akan mempertahankan kekuatan militernya di wilayah Indo-Pasifik seperti halnya NATO di Eropa.Biden dalam pidatonya di hadapan kongers AS mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden China Xi Jinping mengenai kebiasaan dagang yang tidak adil dan masalah hak asasi manusia.Selain niatnya untuk mempertahankan kekuatan militer di wilayah Indo-Pasifik, Biden menegaskan pihaknya bersama negara-negara aliansi akan menangulangi program nuklir Korea Utara dan Iran yang menjadi ancaman.Terkait dengan COVID-19, Biden mengatakan AS menjadi gudang vaksin untuk negara-negara lain seperti peran AS saat Perang Dunia II.Biden menyebut pihaknya membuat kebijakan bantuan ekonomi skala besar untuk mengatasi krisis ekonomi dan menyediakan modal yang didapat dari peningkatan pajak kalangan berpenghasilan besar.Dalam pidatonya, Biden juga menegaskan segala investasi di bidang lingkungan, industri canggih, dan infrastruktur sosial dan ekonomi untuk penciptaan peluang kerja dan kestabilan hidup masyarakat.