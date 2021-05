KTT Korsel - AS Digelar di Washington pada 21 Mei

Photo : YONHAP News

Pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan digelar di Washington, Amerika Serikat (AS), pada tanggal 21 Mei.Kepala Hubungan Masyarakat Kantor Kepresidenan Korea Selatan Jung Man-ho dalam pengarahan media hari Jumat (30/04) mengatakan Presiden Moon diundang ke AS oleh Presiden Biden dan pertemuan keduanya akan diadakan di Gedung Putih pada tanggal 20 Mei mendatang.Menurut Jung, penggelaran pertemuan tingkat tinggi di tengah kondisi COVID-19 yang sedang sulit saat ini menunjukkan pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS, dan kedua pemimpin akan kembali mengonfirmasi kekokohan aliansi mereka dan memajukan hubungan persahabatan Korea Selatan dan AS.Ditambahkannya, dalam pertemuan di Washington nanti, Moon dan Biden juga akan membahas berbagai hal terkait kolaborasi, perubahan iklim, penanganan COVID-19 dan lain-lain.Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki juga menyatakan Presiden Biden berharap untuk menyambut kedatangan Presiden Moon di Gedung Putih tanggal 21 Mei nanti dan kunjungan Moon akan memperkuat aliansi kedua negara dan mengukuhkan hubungan bilateral keduanya di berbagai bidang.Konferensi tingkat tinggi antara Moon dan Biden merupakan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin negara yang kedua dalam masa pemerintahan Biden. Sebelumnya, Biden mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertamanya bersama Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada tanggal 16 April lalu.