Jake Sullivan: Kebijakan terhadap Korut Bertujuan untuk Solusi, Bukan Permusuhan

Photo : YONHAP News

Penasihat Kemanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan pada hari Minggu (02/05) mengatakan bahwa Washington siap mengadakan diplomasi dengan Korea Utara, menambahkan bahwa kebijakan AS terhadap Korea Utara tidak bertujuan untuk permusuhan, tetapi untuk solusi.Pernyataan tersebut dibuat setelah Korea Utara memperingatkan AS akan menghadapi situasi suram, menanggapi pidato Presiden Joe Biden yang menyebut Korea Utara sebagai ancaman serius dalam pidato pertamanya mengenai kebijakan di hadapan kongres AS.Dalam sebuah wawancara bersama ABC "This Week", Sullivan mengatakan bahwa AS akan bekerja dengan mengambil langkah praktis yang dapat membuat kemajuan dalam pencapaian denuklirisasi Korea Utara.Dikatakannya bahwa daripada pendekatan semua untuk semua atau tidak sama sekali untuk tidak sama sekali, pendekatan penyesuaian, praktis, dan terukur memimiliki kesempatan terbaik untuk mengurangi tantangan yang ada karena program nuklir Korea Utara.Sementara itu pada hari Jumat (30/04), Gedung Putih mengatakan bahwa pihaknya telah merampungkan peninjauan atas kebijakan AS terhadap Korea Utara. Dikatakan bahwa kebijakan itu menyerukan pendekatan yang disesuaikan, praktis dan terbuka terhadap diplomasi dengan Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.