AS Bantah Adanya Kesepakatan Pencairan Dana Iran yang Dibekukan

Photo : YONHAP News

Televisi pemerintah Iran memberitakan pada hari Minggu (02/05) bahwa Amerika Serikat (AS) sepakat untuk mencairkan dana minyak Iran yang dibekukan di bawah sanksi-sanksi di negara-negara lain, namun pemerintah AS membantah adanya kesepakatan tersebut.Mengutip saluran televisi pemerintah tersebut, Associate Press melaporkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan pertukaran tahanan untuk perilisan 7 miliar dolar dana Iran yang dibekukan.Dikatakan juga bahwa Inggris telah setuju untuk membayar 400 juta poundsterling untuk membebaskan Nazanin Zaghari-Ratcliffe, warga Inggris-Iran, dari penjara di Iran.Namun demikian, menurut laporan Reuters, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan yang dicapai tersebut tidak benar.Diperkirakan sebanyak 7 miliar dolar AS dana hasil perdagangan minyak pemerintah Iran yang dibekukan di bawah sanksi AS tersebut ditahan di dua bank Korea Selatan.