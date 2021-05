Pertemuan Menlu Korsel dan AS Digelar di London

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong yang tengah mengadakan kunjungan di London, Inggris, dalam rangka menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7, dilaporkan juga akan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari Amerika Serikat (AS), Antony Blinkel, pada hari Senin (03/05).Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri di Seoul menyampaikan bahwa kedua menteri mungkin akan membahas perkembangan diplomatik terkini di sekitar Semananjung Korea dan kebijakan baru AS terhadap Korea Utara.Diperkirakan bahwa keduanya juga akan membicarakan cara untuk membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan AS terhadap Korea Utara yang baru-baru ini dirampungkan pemerintahan Biden.Chung akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7 pada tanggal 4-5 Mei dan ikut ambil bagian dalam diskusi perihal situasi di kawasan Indo-pasifik, masyarakat terbuka, kesehatan dan vaksin, perubahan iklim, serta pendidikan dan kesetaraan gender.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Chung dijadwalkan juga akan menggelar pertemuan trilateral dengan rekannya dari AS, Blinken, dan dari Jepang, Toshimitsu Motegi, pada hari Rabu (05/05) besok.