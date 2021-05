Menlu Korsel-AS Berbagi Hasil Peninjauan Kebijakan AS terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan pada hari Senin (03/05), di tengah kunjungannya di London, Inggris untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri G7.Dalam pertemuan bilateral itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbagi hasil peninjauan kebijakan AS terhadap Korea Utara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menyambut hangat kebijakan pemerintahan Biden yang praktis dan realistis.Kedua menteri tersebut menyepakati untuk bekerja sama secara lebih erat demi pencapaian denuklirisasi penuh dan perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea.Selain itu, keduanya membahas kerja sama untuk konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada tanggal 21 Mei mendatang, distribusi vaksin COVID-19, dan lainnya.Sementara itu, pada hari Rabu (05/05) mendatang waktu setempat, Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, AS, dan Jepang akan mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu terhangat, termasuk isu Korea Utara.