Korsel, AS, Jepang Bahas Kebijakan Baru AS Terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengadakan pertemuan trilateral menteri luar negeri pada hari Rabu (05/05) di London, Inggris, untuk membicarakan kebijakan AS terhadap Korea Utara yang baru dan situasi terkini di sekitar Semenanjung Korea.Menurut seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong akan bertemu dengan rekannya dari AS, Antoni Blinken, dan rekannya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, di sela pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara G7.Pertemuan menteri luar negeri dari ketiga negara ini terjadi untuk pertama kalinya sejak bulan Februari tahun lalu.Sebelumnya, Blinken telah mengadakan pertemuan bilateral dengan masing-saming rekannya dari Korea Selatan dan Jepang. Melihat dari kedua pembicaraan sebelumnya, pertemuan trilateral pada Rabu (05/05) ini diharapkan membahas cara pelaksanaan kebijakan terhadap Korea Utara dan solusi untuk melanjutkan dilaog antara Pyongyang dan Washington.Di sisi lain, Chung juga telah mengadakan pertemuan dengan rekannya dari Brunei Darussalam, Erywan Yusof, pada hari Selasa (04/05) waktu setempat.Kedua menteri sepakat akan meningkatkan kerja sama praktis di berbagai bidang, termasuk dalam sektor konstruksi dan pariwisata. Chung menyatakan Korea Selatan akan terus meningkatkan kerja sama dengan ASEAN untuk bersama menanggulangi pandemi COVID-19 dan mengupayakan pemulihan perekonomian dengan secepat mungkin.