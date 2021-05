Blinken: AS Berniat Bekerja Sama dengan China di Berbagai Bidang

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melontarkan pernyataan bahwa AS dapat bekerja sama dengan China dalam berbagai isu, termasuk masalah Korea Utara dan Iran.Blinken membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Financial Times (FT) pada hari Selasa (04/05) waktu setempat, ditengah lawatannya ke London, Inggris, dalam rangka menghadiri pertemuan menteri luar negeri dari kelompok negara-negara ekonomi maju, G7.Dia menyatakan bahwa AS tengah bekerja sama dengan China di berbagai bidang, sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai isu dalam proses kerja normal. Menurutnya, AS bersama China tengah berupaya agar Iran kembali mematuhi perjanjian nuklir yang tercantum dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Blinken juga mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa AS akan mengadakan pembicaraan dengan China guna membahas masalah Korea Utara, termasuk program nuklir negara komunis itu.Pernyataan Blinken tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan Biden telah mendefinisikan China sebagai ancaman keamanan terbesar, tetapi terdapat banyak bidang kerja sama yang dapat dilakukan kedua negara.