Korsel Bukukan Cadangan Devisa Tertinggi sebesar 452,3 Miliar dolar AS pada April

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan naik senilai hampir 6,2 miliar dolar AS dalam satu bulan terakhir.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (06/05), cadangan devisa Korea Selatan mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 452,3 miliar dolar AS pada akhir April lalu, naik lebih dari 6,1 miliar dolar AS dari sebulan sebelumnya.Jumlah cadangan devisa itu lebih banyak 4,7 miliar dolar AS daripada rekor tertinggi sebelumnya, yakni 447,5 miliar dolar AS pada akhir bulan Februari 2021 lalu.BOK menerangkan peningkatan cadangan devisa itu dikarenakan peningkatan jumlah aset valuta asing yang diperhitungkan terhadap dolar AS yang sedang melemah.Pada bulan Maret lalu, cadangan devisa Korea Selatan sejumlah 446,1 miliar dolar AS menduduki peringkat cadangan devisa kesembilan terbesar di dunia.Negara yang memiliki cadangan devisa terbanyak adalah China dengan 3,7 triliun dolar AS, dan disusul Jepang dan Swiss dengan 1,368 triliun dan 1,05 triliun dolar AS secara berturut-turut.