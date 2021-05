Kepolisian Korsel Gerebek Kantor Aktivis yang Mengirim Selebaran Anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan menggerebek kantor seorang pembelot Korea Utara yang saat ini menjadi aktivis di Korea Selatan, yang mengklaim telah mengirimkan selebaran anti-Pyongyang ke Korea Utara pada bulan lalu.The Seoul Metropolitan Police Agency on Thursday confirmed the raid of the office of Park Sang-hak, the head of Fighters for a Free North Korea, vowing to ensure a swift and stern investigation.Kepolisian Metropolitan Seoul pada hari Kamis (06/05) mengonfirmasi penggerebekan di kantor Park Sang-hak, ketua Fighters for a Free North Korea, dan berjanji menjamin kelancaran dan ketegasan dalam penyelidikan yang dilakukan.Kelompok yang dipimpin Park mengklaim telah mengirimkan 10 balon yang membawa sekitar 500.000-an selebaran dari dekat Zona Demiliterisasi pada antara tanggal 25 - 29 April.Jika klaim itu terkonfirmasi benar, makan ini akan menjadi pelanggaran larangan atas aktivitas propaganda serupa yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan sejak bulan Maret. Pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara selama hingga 3 tahun atau denda maksimal 30 juta won.Pada hari Minggu (02/05), Kim Yo-jong, adik perempuan dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, merilis sebuah pernyataan yang mengecam pengiriman selebaran tersebut, menyebut hal itu sebagai "provokasi yang tidak dapat diterima".