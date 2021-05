Korsel Catat Surplus Neraca Transaksi Berjalan selama 11 Bulan Berturut-turut

Photo : Getty Images Bank

Korea Selatan mencatat surplus neraca transaksi berjalan selama sebelas bulan berturut-turut di bulan Maret berkat pemulihan ekspor di tengah pandemi COVID-19.Menurut data sementara dari Banks Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (07/05), surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan mencapai 7,82 miliar dolar AS di bulan Maret, naik 1,88 miliar dolar dari setahun sebelumnya.Neraca transaksi berjalan Korea Selatan tercatat positif selama 11 bulan berturut-turut sejak mengalami defisit sebesar 3,33 miliar dolar AS di bulan April tahun lalu.Surplus neraca transaksi berjalan tercatat 22,8 miliar dolar AS di kuartal pertama tahun ini, naik 76,7 persen dari setahun sebelumnya.Neraca barang mencatat surplus sebesar 7,92 miliar dolar AS di bulan Maret, naik 960 juta dolar AS.Ekspor naik 18,5 persen pada tahun berjalan ke angka 54,3 miliar dolar AS, sementara impor melonjak 19,3 persen pada tahun berjalan ke angka 46,46 miliar dolar AS.