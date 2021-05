Korsel, AS, Jepang akan Gelar Pertemuan Kepala Badan Intelijen Nasional pada Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang dilaporkan akan mengadakan pertemuan kepala badan intelijen nasional di Tokyo, Jepang, pada minggu ini.Dilaporkan bahwa Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Park Jie-won dan Direktur Badan Intelijen Nasional AS Avril Haines akan mengunjungi Tokyo untuk berdiskusi bersama Direktur Intelijen Kabinet Jepang Hiroaki Takizawa.Dalam proses pembuatan kebijakan AS terhadap Korea Utara, kepala badan keamanan nasional Korea Selatan, AS, dan Jepang sebelumnya telah mengadakan pembicaraan pada bulan lalu, dan pertemuan menteri luar negeri Korea Selatan, AS dan Jepang juga telah berlangsung di Inggris pada pekan lalu.Hains dilaporkan tengah mempertimbangkan kunjungannya ke Korea Selatan tepat setelah lawatannya ke Jepang tersebut.Selama kunjungannya ke Seoul, Hains kemungkinan akan bertemu dengan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon untuk mengatur kebijakan terhadap Korea Utara secara intensif, sebelum konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS yang akan digelar pada tanggal 21 Mei mendatang.