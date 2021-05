Menteri Perdagangan AS: Penyelesaian Masalah Rantai Pasokan Semikonduktor adalah Prioritas Utama

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo mengungkapkan bahwa semikonduktor merupakan landasan dasar perekonomian masa depan, dan penyelesaian masalah rantai pasokan semikonduktor adalah prioritas utama saat ini.Raimondo membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan CBS Amerika Serikat pada hari Minggu (09/05) waktu setempat, di tengah berlanjutnya penutupan beberapa manufaktur mobil di AS akibat kelangkaan semikonduktor.Dia juga mengatakan AS tengah bekerja secara agresif untuk menuntaskan masalah tersebut, dengan mengutip bahwa tampaknya sejauh ini AS belum memproduksi jumlah semikonduktor yang memadai.Raimondo memperjelas bahwa dalam rancangan UU yang memuat anggaran untuk belanja infrastruktur yang diajukan oleh presiden Biden, sebesar 50 miliar dolar AS telah dialokasikan untuk produksi semikonduktor di AS, sehingga kondisi AS tidak akan terlalu rentan dalam masalah produksi semikoduktor ke depannya.Dia lebih lanjut mengatakan investasi semikonduktor senilai 50 miliar selama 5 tahun ke depan tersebut harus terhubung dengan sektor swasta.Raimondo menegaskan bahwa AS akan secara besar-besaran meningkatkan produksi dan rantai pasokan semikonduktor lokal, sejalan dengan kelangkaan pasokan semikonduktor akhir-akhir ini.Pada bulan April lalu, pemerintahan Biden telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin produsen chip terbesar di dunia, seperti Samsung dari Korea Selatan dan TSMC Taiwan untuk membahas isu kelangkaan semikonduktor dan peningkatan investasi.