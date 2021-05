Dubes Korsel untuk AS Berjanji Usahakan Pasokan Vaksin COVID-19 dari AS sebelum Juni

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) Lee Soo-hyuck mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk menyuplai vaksin COVID-19 ke Korea Selatan sebelum bulan Juni dengan melakukan kontak dengan pemerintah AS.Lee membuat pernyataan tersebut pada hari Senin (10/05) dalam sebuah konferensi pers virtual bersama para jurnalis Korea Selatan di Washington, AS.Dia mengatakan terdapat perhatian yang semakin besar mengenai pasokan vaksin dari pemerintah atau perusahaan farmasi AS untuk Korea Selatan, menjelang pertemuan tingkat tinggi kedua negara.Presiden Moon Jae-in dijadwalkan menggelar sebuah konferensi tingkat tinggi bersama Presiden Joe Biden pada hari Jumat (21/05) di Washington.Lee mengatakan dia mendengar bahwa pemerintah AS mengerti sepenuhnya akan situasi yang sedang dihadapi Korea Selatan.Ditambahkannya, dia juga terus melakukan konsultasi bersama para pejabat tinggi perusahaan farmasi AS, Pfizer.