FDA AS Izinkan Penggunaan Vaksin Pfizer bagi Anak Usia 12 - 15 Tahun

Photo : YONHAP News

Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) telah memberikan izin untuk penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNtech pada anak berusia 12-15 tahun dalam keadaan darurat.Menurut media AS, pelaksana tugas Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS, Janet Woodcock, mengumumkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (10/05).Ketua FDA tersebut mengatakan langkah itu mengizinkan perlindungan bagi populasi yang lebih muda terhadap COVID-19, membawa AS semakin dekat ke kehidupan normal dan mengakhiri pandemi.Suntikan vaksin untuk anak-anak tersebut kemungkinan akan dimulai setelah panel penasihat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS merilis rekomendasi terkait pada hari Rabu (12/05).Ini merupakan vaksin COVID-19 pertama yang mendapatkan izin di AS untuk digunakan bagi warga di kelompok umur tersebut. Hingga kini, vaksin Pfizer dan BioNtech dapat digunakan bagi kalangan berusia 16 tahun ke atas.