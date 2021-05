Pemerintahan Biden Mengusulkan Kontak dengan Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintahan Biden mengusulkan dilakukannya kontak dengan Korea Utara untuk menjelaskan hasil peninjauan kembali kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara yang baru.Diketahui bahwa Korea Utara telah menerima usulan itu dan diperkirakan akan mengeluarkan tanggapan resmi dalam waktu dekat.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan memberikan tanggapan dan mengatakan pihaknya menekankan kerja sama erat dengan AS, sambil mencermati kemungkinan adanya perubahaan situasi menjelang konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada pekan depan.Duta Besar Korea Selatan untuk AS Lee Soo Hyuck menyatakan bahwa dia sedang berupaya keras agar vaksin COVID-19 dapat didistribusikan tanpa masalah sebelum bulan depan dengan melakukan kontak dengan pejabat Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS.Di sisi lain, sehubungan dengan dialog keamanan non-formal Quad, yang diadakan sebagai tanggapan atas meningkatnya pengaruh China, pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan keikutsertaannya dalam sejumlah grup di dalam Quad, termasuk grup di bidang teknologi baru.