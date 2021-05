Kementerian Unifiasi Korsel Berharap AS dan Korut dapat Berdialog dalam Waktu Dekat

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai positif usulan Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan pejabat Korea Utara, serta tanggapan baik Korea Utara atas usulan tersebut.Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya menilai positif proses yang sedang berjalan antara Korea Utara dan AS saat ini, karena proses tersebut bermanfaat bagi kedua negara untuk membuka kembali dialog yang tersendat.Sehubungan dengan reaksi Korea Utara atas usulan pertemuan yang disampaikan AS, dia menekankan bahwa Korea Selatan harus mencermati perkembangan situasi yang ada dengan tenang.Ditambahkan pula, penciptaan kondisi yang kondusif untuk diadakannya kembali dialog sangatlah penting dan pihaknya bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.Pemerintahan Biden telah memgajukan komunikasi dengan Korea Utara pada pekan lalu untuk menjelaskan hasil peninjauan kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Korea Utara menanggapi dengan menyebut bahwa pihaknya telah 'menerimanya dengan baik'.Diperkirakan pernyataan Korea Utara tersebut berarti pihaknya telah menerima usulan tersebut, namun belum dapat dipastikan apakah Korea Utara akan memberikan balasan atas usulan AS tersebut atau tidak.Sehubungan dengan rencana kunjungan Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young ke AS pada akhir bulan Juni, pihaknya mengatakan akan melakukan persiapan terkait dengan mempertimbangkan protokol kesehatan COVID-19 dan jadwal kegiatan diplomasi lainnya.