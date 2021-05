Kepala BIN AS Tiba di Korsel, Usai Pembicaraan Trilateral di Jepang

Photo : YONHAP News

Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) Avril Haines dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan pada hari Rabu (12/05).Menurut sumber dari pemerintah Korea Selatan, Haines tiba di Pangkalan Angkatan Udara AS Osan di Korea Selatan, setelah menghadiri pertemuan kepala badan intelijen nasional antara Korea Selatan, AS dan Jepang di Tokyo pada sehari sebelumnya.Pada hari Kamis (13/05) besok, Haines dijadwalkan akan mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ) dan Area Keamanan Bersama (JSA) di desa gencatan senjata Panmunjeom.Dia juga diharapkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan mengadakan pembicaraan dengan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon guna bertukar pandangan tentang kebijakan baru pemerintahan Biden terhadap Korea Utara.