Korsel dan AS Adakan Dialog Pertahanan Terpadu di Washington

Para pejabat senior Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar Dialog Pertahanan Integrasi Korea Selatan-AS (KIDD) di Washington, AS.Dalam pertemuan yang diadakan selama dua hari hingga tanggal 13 Mei tersebut, kedua pihak berencana untuk mendiskusikan mengenai situasi keamanan di Semenanjung Korea, cara menjalankan kerja sama terkait kebijakan AS terhadap Korea Utara demi menciptakan denuklirsasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea, dan memeriksa kondisi transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON).Kedua negara kemungkinan akan membahas soal pelaksanaan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang.Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS akan mengadakan pertemuan berikutnya pada sekitar bulan September mendatang, dan hasil pembicaraan itu akan diajukan dalam Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) Korea Selatan dan AS yang dipimpin oleh para menteri pertahanan kedua negara pada bulan Oktober mendatang.