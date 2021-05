Indeks Harga Ekspor Korea Naik 5 Bulan Berturut-Turut di April

Photo : YONHAP News

Indeks harga ekspor Korea Selatan naik selama lima bulan berturut-turut di April berkat nilai won Korea yang menguat terhadap dolar AS dan penurunan harga minyak.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (14/05), indeks harga ekspor Korea Selatan, dalam mata uang won Korea, naik 2,2 persen pada bulan berjalan di April.Dari setahun sebelumnya, indeks tersebut melonjak 10,6 persen menandai kenaikan terbesar sejak bulan September 2017.Mata uang won Korea menguat dengan rata-rata satu persen terhadap dolar AS pada bulan lalu. Harga rata-rata minyak mentah Dubai berada di angka 62,92 dolar AS per barel di bulan April, turun 2,4 persen dari bulan sebelumnya.Sementara itu, indeks harga impor Korea Selatan turun 0,5 persen pada bulan April akibat apresiasi won Korea dan penurunan harga minyak. Namun demikian, angka ini naik 15 persen dari setahun sebelumnya.