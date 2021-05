Wapres AS Tanggapi Positif Usulan Pemberian Bantuan untuk Atasi Kelangkaan Vaksin Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dilaporkan menanggapi positif mengenai penyediaan bantuan untuk mengatasi kelangkaan vaksin di Korea Selatan.Anggota parlemen AS dari partai Demokrat di New Jersey, Andy Kim, mengatakan pada hari Kamis (13/05) bahwa Harris berjanji untuk mendiskusikan isu tersebut.Anggota parlemen AS keturunan Korea tersebut bertemu dengan Harris di Gedung Putih dan menyerukan bantuan AS untuk mengatasi kelangkaan vaksin di Korea Selatan, mengatakan bawa Korea Selatan merupakan sekutu penting AS di Asia.Wakil Presiden Harris dilaporkan merespons dengan mengatakan bahwa sebelumnya Washington tidak memiliki rencana untuk memberikan bantuan, namun dia setuju bahwa hal itu dibutuhkan. Dia juga menambahkan bahwa dia akan memprioritaskan hal tersebut dan mendiskusikannya.Khususnya, Harris mengatakan dia akan mendiskusikan hal tersebut dengan para pejabat resmi Korea Selatan sebelum kunjungan Presiden Moon Jae-in ke AS untuk konferensi tingkat tinggi bersama Presiden Joe Biden pada pekan depan.