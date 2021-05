Hyundai Investasikan 8,1 Triliun Won di AS Hingga Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Grup Hyundai Motor mengumumkan pihaknya akan menginvestasikan sekitar delapan triliun won di Amerika Serikat hingga tahun 2025 untuk produksi kendaraan.Grup perusahaan asal Korea Selatan tersebut, termasuk di dalamnya Hyundai Motor Company dan Kia Corporation, pada hari Kamis (13/05) mengungkapkan rencananya untuk melakukan investasi di Amerika Serikat (AS) senilai 8,1 triliun won, atau sebesar 7,4 miliar dolar AS.Pihak grup perusahaan tersebut mengatakan bahwa investasi itu ditujukan untuk pemroduksian kendaraan listrik (EV), meningkatkan fasilitas-fasilitas produksi dan daya saing di bisnis mobilitas udara perkotaan, robotik, dan kendaraan swakemudi.Hyundai dan Kia akan berupaya memperluas produksi lokal untuk model-model EV, kemungkinan didahului dengan IONIQ5 Hyundai pada tahun depan.Hyundai berencana untuk meluncurkan model tersebut di AS pada musim gugur, dengan tujuan meningkatkan pangsa pasarnya di pasar EV AS dengan melakukan produksi lokal.