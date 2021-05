Korsel dan AS Sepaham Mengenai Pentingnya Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) setuju akan pentingnya latihan militer gabungan untuk menjaga kesiapan pertahanan, dan sepakat untuk mengadakan pertemuan menteri pertahanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam waktu dekat.Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Jumat (14/05) menyatakan Korea Selatan dan AS kembali mengonfirmasi target bersama untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea dalam Dialog Pertahanan Integrasi Korea Selatan-AS (KIDD) ke-19 di Washington pada tanggal 12-13 Mei lalu.Dalam pertemuan itu, kedua pihak mengonfirmasi bahwa aliansi Korea Selatan dan AS menjadi inti perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut, kemudian menegaskan pentingnya kesiapan pertahanan.Menurut pihak kementerian, kedua pihak juga sepaham akan pentingnya menjaga stabilitas akses ke fasilitas latihan utama dan taktik lainnya.Selain itu, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan menteri pertahanan trilrateral bersama Jepang.Pertemuan Menteri Pertahanan Korea Selatan, AS, dan Jepang kemungkinan akan digelar di sela-sela Dialog Shangri-la yang akan diadakan di Singapura pada tanggal 4-5 Juni mendatang.Korea Selatan dan AS berencana mengadakan KIDD di Seoul pada bulan September dan mengajukan hasil pertemuan tersebut dalam Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) Korea Selatan dan AS yang ke-53 pada bulan Oktober mendatang.