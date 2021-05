Korsel, AS, Jepang Upayakan Pertemuan Trilateral di Sela KTT G7 Bulan Juni

Photo : YONHAP News

Para pemimpin dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang dilaporkan berencana untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) kelompok negara maju, G7, di Inggris pada bulan Juni yang akan datang.Seorang pejabat senior pemerintah Korea Selatan mengutarakan proses koordinasi sedang dilakukan untuk mengatur jadwal KTT trilateral di sela KTT G7 yang akan digelar pada tanggal 11-13 Juni di Inggris.Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menerima undangan untuk menghadiri KTT G7 tersebut.Pemerintah Korea Selatan menganggap pertemuan puncak Korea Selatan, AS dan Jepang tersebut, jika terealisasi, akan menjadi momen penting dalam peninjauan kebijakan terhadap Korea Utara.Kyodo News Jepang mengabarkan bahwa AS tampaknya menunjukkan sikap positif atas rencana pertemuan trailteral tersebut.Namun, perhatian kini tertuju pada tanggapan pemerintah Jepang mengenai rencana ini. Sebelumnya, pemerintah Jepang hanya menunjukkan posisi pasif ketika Ketua Badan Intelijen Korea Selatan Park Jie-won, dalam lawatannya ke Jepang baru-baru ini, menyampaikan niatan Seoul untuk memulihkan hubungan Korea Selatan dan Jepang.