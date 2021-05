Pegolf Korsel Lee Kyoung-hoon Menangkan Tur PGA

Photo : YONHAP News

Pegolf Korea Selatan Lee Kyong-hoon meraih kemenangan pertamanya dalam Tur PGA setelah memenangkan AT&T Byron Nelson.Lee membuat pukulan 6 - di bawah 66 dengan 8 birdie pada putaran akhir turnamen yang digelar di TPC Craig Ranch di McKinney, Texas, Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu (16/05).Dia menyelesaikan pertandingan tersebut dengan skor 25 - di bawah 263, mengalahkan Sam Burns dari AS dengan 3 pukulan. Dengan kemenangannya tersebut, Lee membawa pulang hadiah uang tunai senilai 1,458 juta dolar AS.Lee menjadi pemain golf Korea Selatan ke-8 yang memenangkan Tur PGA, setelah sebelumnya kemenangan tersebut juga pernah diraih oleh Choi Kyoung-ju, Yang Yong-eun, Bae Sang-mun, Noh Seung-yul, Kim Si-woo, Kang Sung-hoon and Im Sung-jae.