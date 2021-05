Presiden Moon: Kunjungan ke AS akan Digunakan untuk Perkuat Kerja Sama Terkait Vaksin

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melontarkan perihal kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan AS pada pekan ini, mengatakan akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja sama di bidang vaksin dan masuk ke pusat global produksi vaksin.Presiden Moon membuat pernyataan tersebut dalam sebuah rapat dengan para sekretaris senior di kantor kepresidenan Cheongwadae pada hari Senin (17/05).Dalam pertemuan itu, Moon mengatakan dirinya akan melakukan yang terbaik untuk mempercepat normalisasi kehidupan sehari-hari meskipun hanya sedikit, sembari mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19 sepenuhnya dan melaksanakan proses vaksinasi tanpa gangguan.Moon juga menyinggung pertemuan puncak pertamanya dengan presiden AS Joe Biden yang akan digelar pada 21 Mei di Washington, yang diperkirakan akan membahas peningkatan kemitraan bilateral di bidang vaksin sebagai agenda utama pertemuan itu.Presiden mengonfirmasi kembali tujuan pemerintahannya di tahun terakhir masa kepresidenannya yang mengarah pada penanggulangan krisis COVID-19 untuk memajukan jalur pemulihan, inklusi dan lompatan ke depan.Ditambahkannya bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat agar proyeksi pertumbuhan ekonomi 4 persen atau lebih di tahun ini bisa terwujud.Dia mengungkapkan penciptaan lapangan pekerjaan akan menjadi prioritas utama karena peningkatan peluang kerja harus berlanjut selama beberapa bulan ke depan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik seperti sebelum COVID-19 merebak.Moon kemudian menyampaikan niatnya untuk bekerja lebih keras dalam membuat lingkungan kerja di mana pekerjaan dan keluarga selaras dan rakyat dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa mengganggu karir.