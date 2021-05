AS Beri Dukungan Vaksin Sejumlah 80 Juta Dosis untuk Negara-Negara di Dunia

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan pihaknya akan menambahkan kuota vaksin Pfizer, Moderna, dan Janssen sebanyak 20 juta dosis untuk dikirim ke luar negeri.Dengan demikian, jumlah dukungan vaksin yang akan diberikan AS mencapai 80 juta dosis, termasuk 60 juta dosis yang telah dijanjikan pada bulan lalu.Presiden Biden menekankan bahwa AS akan menjadi gudang vaksin dalam perang melawan COVID-19 yang ada di seluruh dunia.Ditambahkan pula, AS tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari negara lain dengan pemberian vaksin COVID-19 tersebut.AS berencana mengirimkan vaksin sejumlah 20 juta dosis tersebut ke negara-negara lain sampai akhir bulan Jnni mendatang, dan vaksin Astra Zeneca juga akan dikirimkan setelah pemeriksaan keamanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS diselesaikan.Namun, AS masih membahas berapa banyak jumlah vaksin yang akan dibagikan untuk masing-masing negara.Dengan pengumuman kali ini, banyak pihak yang memerhatikan mengenai pembahasan kerja sama terkait vaksin antara Korea Selatan dan AS di konferensi tingkat tinggi antara kedua negara yang akan digelar pada tanggal 21 Mei mendatang.