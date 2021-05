Presiden Moon Bertolak ke AS untuk Hadiri KTT dengan Presiden Biden

Photo : KBS News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (19/05) sore untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Presiden AS Joe Biden.Kantor Kepresidenan Cheongwadae pada hari Rabu (19/05) mengatakan bahwa presiden Moon melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga malam lima hari pada tanggal 19-23 Mei di AS atas undangan presiden Biden.KTT bersama Presiden Moon ini akan menjadi pertemuan puncak bilateral kedua Biden sejak dia menjabat sebagai Presiden AS, setelah sebelumnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Jepang Yosihide Suga.Sedangkan bagi Presiden Moon, ini merupakan lawatan luar negeri pertama yang dilakukan sejak KTT antara Korea Selatan, China, dan Jepang pada bulan Desember 2019 lalu.Diantara hasil pembicaraan yang akan diumumkan pada hari Sabtu (22/05) dini hari waktu Korea, hal yang paling disoroti adalah rencana kerja sama antara Seoul dan Washington mengenai kebijakan terhadap Korea Utara.Menurut seorang pejabat senior Kantor Kepresidenan Cheongwadae, kedua belah pihak masih membahas rincian yang akan dimasukkan dalam pernyataan bersama perihal denuklirsasi di Semenanjung Korea.Sebelumnya, presiden Moon telah mengangkat isu penguatan kerja sama di bidang vaksin sebagai salah satu dari tujuan kunjungannya ke AS tersebut.Adapun, seusai lawatannya ke Washington, Moon berencana akan mengunjungi pabrik baterai mobil listrik SK Inovation, sebuah perusahaan asal Korea Selatan, di Atlanta, AS.Presiden Moon dijadwalkan akan kembali ke Korea Selatan pada hari Sabtu (23/05) malam.