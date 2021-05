Presiden Moon Tiba di Washington untuk Hadiri KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tiba di Washington D.C., Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (19/05) sore waktu setempat.Kunjungan Moon ke AS ini merupakan kali keempat, dua tahun sejak kunjungannya yang terakhir pada bulan April 2019 lalu.Kunjungan kali ini merupakan kunjungan kenegaraan dan diperkirakan menjadi perundingan terakhir dalam masa kepresidenan Moon untuk membahas beberapa isu penting, seperti solusi nuklir Korea Utara, kolaborasi vaksin COVID-19, dan investasi untuk semikonduktor.Pada hari pertama kunjungan tersebut, Moon tidak mempunyai agenda resmi dan berkonsentrasi pada pembahasan agenda pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden.Pada hari kedua tanggal 20 Mei waktu setempat, Moon akan memulai agenda resminya dengan melakukan ziarah ke Pemakaman Nasional Arlington, lalu menemui para pemimpin parlemen AS, termasuk Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, pada sore harinya.Pada hari ketiga, Moon terlebih dahulu akan bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris, kemudian menghadiri konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS.Adapun, Moon juga akan menghadiri upacara peletakan batu pertama tembok peringatan untuk tentara yang gugur dalam Perang Korea, dan mengunjungi pabrik baterai mobil listrik SK Inovation, sebuah perusahaan asal Korea Selatan, di Atlanta, AS.