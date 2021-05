Partai Kekuatan Rakyat Sarankan Pembentukan Organisasi untuk Kolaborasi Vaksin COVID-19 Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Choi Hyung-du dan Park Jin, menyarankan agar Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) membuat sebuah organisasi untuk menangani kolaborasi vaksin COVID-19 antara kedua negara.Kedua anggota parlemen yang mengunjungi AS sebagai perwakilan partai untuk urusan vaksin COVID-19 tersebut menyampaikan saran itu saat bertemu dengan para jurnalis di Washington, AS, pada hari Selasa (18/05).Dalam kesempatan yang sama, keduanya mengatakan akan meminta pembentukan 'komite khusus vaksin COVID-19' dalam rangka kerja sama terkait vaksin COVID-19 antara Korea Selatan dan AS, serta pembentukan pusat vaksin global yang dijadwalkan akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Selatan dan AS kali ini.Dikatakan juga bahwa pengembangan dan bantuan untuk pemroduksian vaksin merupakan tugas penting parlemen dan diperkukan dukungan bagi industri dan para pelakunya dalam hal menyangkut perjanjian yang jelas dan nyata.Menurut Park, Korea Selatan mempunyai persyaratan terbaik untuk melakukan pertukaran vaksin dengan AS, dilihat dari segi kemampuan berbagi vaksin dan vaksinasi. Dikatakan bahwa pihak Washington pun menanggapi positif hal tersebut.