Gedung Putih: Korut adalah Topik Utama dalam KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan bahwa isu Korea Utara akan menjadi topik utama dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers terkait KTT tersebut pada hari Jumat (21/05).Dikatakannya bahwa Korea Utara akan menjadi "topik utama" pembicaraan, namun kedua pemimpin juga akan mendiskusikan isu iklim, kerja sama ekonomi, dan China.Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Biden dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada dalam agenda utama Presiden Biden.Terkait fakta bahwa Korea Selatan tidak terbagung dalam dialog Quad yang dipimpin AS dan melibatkan Jepang, Australia, dan India, Psaki mengatakan bahwa Korea Selatan adalah mitra yang sangat penting bagi AS.