Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS, merilis lagu terbarunya berjudul "Butter" pada hari Jumat (21/05).BTS juga merilis video musik reami dari single berjudul “Butter" tersebut pada hari Jumat pukul 13.00 waktu setempat.Diketahui bahwa lagu "Butter" ini merupakan single berbahasa inggris kedua BTS, setelah 'Dynamite' yang dirilis pada bulan Agustus 2020.Lagu BTS yang diluncurkan setelah enam bulan sejak perilisan album mereka 'BE' pada bulan November tahun lalu itu disebut sebagai memiliki genre dance pop.Perusahaan manajemen BTS, Big Hit Entertainment, menyebut bahwa lagu "Butter" dapat menjadi candu bagi pendengarnya.Hal yang menjadi perhatian adalah pemimpin anggota BTS, RM, juga berpartisipasi dalam pembuatan lagu ini.BTS akan membawakan lagu "Butter" ini untuk pertama kalinya di Billboard Music Award 2021 yang akan digelar pada 24 Mei mendatang.BTS juga akan tampil dalam acara CBS, Amerika Serikat, di The Late Show With Stephen Colbert pada tanggal 26 Mei, dan di acara berita Good Morning America di ABC pada tanggal 28 Mei.