Presiden Moon : AS Sediakan Vaksin COVID-19 untuk 550.000 Prajurit Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang tengah melakukan lawatan kenegaraan di Amerika Serikat (AS) menyatakan pada Jumat (21/05) waktu setempat bahwa AS akan menyediakan vaksin COVID-19 untuk Korea Selatan secara langsung.Dalam sebuah konferensi pers bersama usai KTT Korea Selatan dan AS tersebut, Moon mengatakan penyediaan vaksin tersebut dijanjikan oleh Presiden AS Joe Biden dalam kapasitas aliansinya dengan Korea Selatan.Biden pun telah mengatakan AS akan menyediakan vaksin COVID-19 bagi 550.000 prajurit Korea Selatan dan meningkatkan produksi vaksin melalui kerja sama antara produsen vaksin utama AS dan perusahaan Korea Selatan.Kedua pemimpin negara itu juga menyatakan akan membentuk 'kemitraan komprehensif dan global untuk vaksin Korea Selatan dan AS' yang menggabungkan teknologi maju AS dan kemampuan produksi Korea Selatan.