Pernyataan Pers Bersama Presiden Moon dan Biden Usai KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengumumkan dalam konferensi pers bersama usai KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) di Gedung Putih pada hari Jumat (21/05) waktu setempat bahwa dirinya dengan bahagia menyampaikan mengenai pengakhiran pedoman rudal Korea Selatan dan AS.Sebelumnya, pedoman tersebut menetapkan batas jarak tembak maksimal dan muatan rudal Korea Selatan. Pedoman rudal itu dibuat pada tahun 1979 dan telah diamandemen sebanyak empat kali.Pengakhiran pedoman rudal ini berarti pembatasan untuk rudal Korea Selatan telah dihapus, sehingga Korea Selatan dapat sepenuhnya memiliki kebebasan penggunaan rudal.Di sisi lain, Korea Selatan dan AS diketahui sepaham mengenai pendekatan terhadap Korea Utara melalui dialog dan mengharapkan respons positif dari Korea Utara.Presiden Moon menuturkan tugas utama yang mendesak dalam hubungan bilateral kedua negara adalah denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea dan pihaknya menyambut baik kebijakan AS terhadap Korea Utara yang menggunakan pendekatan praktis berdasarkan deklarasi Singapura.Presiden Biden pun menegaskan bahwa pihaknya mengupayakan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan menetapkan pendekatannya melalui pembicaraan dengan Korea Selatan.Biden juga mengumumkan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Sung Kim akan diangkat menjadi perwakilan khusus untuk Korea Utara.Sung Kim adalah salah satu tokoh yang memimpin KTT AS-Korut pada tahun 2018 lalu, dan memiliki pemahaman mendalam mengenai Korea Utara.Presiden Moon menilai bahwa hal itu menunjukkan bahwa AS memiliki tekat kuat untuk berdialog dengan Korea Utara, dan dia pun menyambut hangat keputusan AS tersebut.Mengenai perihal bantuan vaksin COVID-19, Moon menyampaikan Presiden Biden berjanji AS akan secara langsung menyediakan vaksin untuk Korea Selatan dan rinciannya akan diumumkan oleh AS setelah persiapannya selesai.Korea Selatan dan AS juga sepakat untuk berkolaborasi dalam membentuk rantai pasokan yang stabil untuk semikonduktor, baterai mobil listrik, dan obat-obatan.Untuk itu, Moon menambahkan semakin pentingnya teknologi baru di masa peralihan ke era digital yang berlangsung dengan sangat cepat ini. Dengan demikian, Korea Selatan dan AS akan memiliki daya saing global melalui kerja sama erat di bidang penjelajahan antariksa sipil dan energi hijau.Adapun, Moon dan Biden menyepakati penguatan kolaborasi untuk maju ke pasar pembangkit listrik tenaga nuklir di luar negeri secara bersama-sama.