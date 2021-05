Blinken : AS Siap Jalin Hubungan Diplomasi dengan Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menekankan kembali diplomasi dan dialog untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea, mengatakan bahwa bola saat ini berada di lapangan Korea Utara.Blinken tampil dalam sebuah wawancara bersama This Week di ABC pada hari Minggu (23/05), menyuarakan kembali pernyataan bersama yang dirilis oleh Presiden Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in usai pertemuan tingkat tinggi kedua negara pada hari Jumat (21/05).Dia mengatakan bahwa kesempatan terbaik untuk mencapai objektif denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea adalah dengan 'menjalin diplomasi' dengan Korea Utara.Dia meneruskan bahwa AS sedang menunggu untuk melihat jika Pyongyang benar ingin menjalin hubungan dan bola berada di lapangan Korea utara, menambahkan bahwa AS telah menyatakan dengan jelas pihaknya siap menjalankan diplomasi.Saat ditanya apakah AS mengakui Korea Utara sebagai negara dengan kekuatan nuklir, Blinken mengatakan AS tidak mengakui hal tersebut dan tidak boleh mengakuinya.