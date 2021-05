Presiden Moon Tiba di Korsel Usai Lawatannya ke AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kembali ke Korea Selatan pada hari Minggu (23/05) malam setelah menyelesaikan perjalanan selama 3 malam lima hari di Amerika Serikat (AS).Seorang pejabat dari Kantor Kepresidenan Cheongwadae menyatakan Presiden Moon telah tiba di Bandara Seoul di kota Seongnam pada sekitar pukul 23.06 waktu Korea, seusai pertemuan tatap muka pertamanya dengan presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (21/05) di Gedung Putih.Dalam pertemuan puncak tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Korea melalui diplomasi dan dialog, menjalin hubungan kemitraan di bidang vaksin global, dan memperkuat kerja sama untuk pasokan sektor industri baru, seperti semikonduktor dan baterai.Moon juga menghadiri pertemuan para eksekutif dari industri otomotif, semikonduktor, baterai, dan vaksin dari Korea Selatan dan AS.Dalam kesempatan itu pula, perusahaan-perusahaan Korea Selatan menyampaikan rencana mereka untuk melakukan investasi di AS senilai 44 triliun won.Pada hari Sabtu (22/05), Samsung Biologics, sebuah perusahaan biofarmasi Korea Selatan, menandatangani MoU kerja sama untuk memproduksi vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi AS, Moderna, di pabrik Samsung Biologics di Korea Selatan, serta kerja sama untuk melakukan riset dan pengembangan vaksin.Kesepakatan itu ditandatangani dalam acara kemitraan vaksin antara Korea Selatan dan AS yang digelar di Washington dan dihadiri oleh Presiden Moon.Moon juga berpartisipasi bersama Biden dalam upacara penyerahan Medal of Hoatau bagi seorang veteran Angkatan Darat berusia 94 tahun, yang ikut berperang dalam Perang Korea lebih dari 70 tahun yang lalu.Presiden Moon dijadwalkan akan kembali bertemu dengan Presiden Biden di knferensi tingkat tinggi kelompok negara maju G7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juni di Inggris.