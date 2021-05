Sung Kim Ditunjuk sebagai Utusan Khusus AS untuk Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam konferensi pers bersama seusai Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan dan AS mengatakan dia akan mengutus diplomat senior AS, Sung Kim, yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar untuk Korea Selatan, sebagai utusan khusus untuk berdialog dengan Korea Utara.Sung Kim memainkan peranan penting dalam KTT Korea Utara dan AS di Singapura pada tahun 2018. Saat itu, dia bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Sun-hui bertugas mengatur rincian pernyataan bersama kedua pemimpin negara.Selain itu, muncul spekulasi yang mengatakan bahwa Washington menunjukkan rasa hormat kepada Korea Utara sebagai mitra negosiasinya, dengan mencantumkan nama negara resmi "Republik Rakyat Demokratik Korea" dalam nama jabatan Sung kim tersebut, dan bukan hanya menuliskan "Korea Utara".Kini, perhatian tertuju pada tanggapan Pyongyang, yang hendak meninjau niat AS sebelum mengambil langkah strategis.