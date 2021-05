Sebut Isu Taiwan, China Protes Isi Pernyataan Bersama Korsel-AS

Photo : YONHAP News

China memprotes keras isi pernyataan bersama yang dibuat usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyangkut isu Taiwan.Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China, sehingga pihaknya tidak akan membiarkan negara lain melakukan intervensi dalam masalah tersebut.Protes China ini muncul setelah Presiden Korea Selatan dan AS menekankan perdamaian dan kestabilan di Selat Taiwan dalam pernyataan bersama tersebut.Sehubungan dengan kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut China Selatan, pemerintah China mengklaim bahwa masing-masing negara menikmati kebebasan yang secukupnya di wilayah tersebut sesuai dengan hukum internasional.Sementara itu, seorang pejabat dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menjelaskan pada hari Senin (24/05) bahwa Korea Selatan terus berkomunikasi dengan China mengenai hasil kunjungan Presiden Moon Jae-in ke AS. Ditambahakn pula, pemerintah Korea Selatan tetap menjalin hubungan strategis bersama China, dengan dilandasi oleh hubungan aliansi yang kuat antara Korea Selatan dan AS.Pejabat itu juga mengatakan bahwa isu Taiwan disebut dengan penekanan pada stabilitas regional dari segi pandang umum dan rasional, walaupun hal itu disebut untuk pertama kalinya dalam pernyataan bersama antara Korea Selatan dan AS.