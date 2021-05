Pengarahan Singkat Pemerintah Korsel Mengenai Hasil KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengadakan pengarahan singkat untuk menjelaskan hasil lawatan Presiden Moon Jae-in ke Amerika Serikat pada hari Selasa (25/05).Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menyatakan bahwa konferensi tingkat tinggi (KTT) kali ini bermanfaat untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea, khususnya dialog antara kedua Korea.Sehubungan dengan masalah hak asasi manusia (HAM) di China yang tidak disinggung dalam KTT kali ini, Chung mengatakan bahwa isu HAM di China telah dibahas di lingkup dunia internasional, sehingga pemerintah Korea Selatan tidak menyebutkan isu tersebut dengan jelas, dengan mempertimbangkan hubungan Korea Selatan dan China.Chung menambahkan bahwa pihaknya cukup memahami protes yang disampaikan oleh China terkait masalah Taiwan, dan tetap menjalin komunikasi dengan China sambil mempertimbangkan sensitivitas masalah tersebut.Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Moon Seung-wook menilai bahwa hubungan kerja sama antara Korea Selatan dan AS semakin berkembang, khususnya di industri utama, dan bahwa investasi sebesar 44 triliun won yang dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan di AS menjadi landasan untuk mendominasi pasar AS.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Kwon Deok-cheol menekankan kemitraan vaksin antara kedua negara, dan pihaknya berupaya untuk meningkatkan kemampuan produksi vaksin Korea Selatan.Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan telah mengamankan pasokan vaksin untuk seluruh warga Korea Selatan, dan hasil KTT terkait vaksin adalah untuk meningkatkan distribusi vaksin ke seluruh negara di dunia, bukan hanya untuk Korea Selatan saja.Dia mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk kelompok yang terdiri dari para pakar dalam negeri untuk penerapan kemintraan vaksin antara Korea Selatan dan AS sampai awal bulan depan.