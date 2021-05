AS akan Sampaikan Rencana Vaksinasi untuk 550.000 Orang Pasukan Militer Korsel

Photo : YONHAP News

Rincian rencana penyediaan vaksin COVID-19 untuk lima ratus lima puluh ribu orang pasukan militer Korea Selatan, yang telah diputuskan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) sebelumnya, akan dikirimkan ke pemerintah Korea Selatan pada pekan depan.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Kwon Deok-cheol menyatakan pada hari Selasa (25/05) bahwa rencana penyediaan pasokan vaksin oleh AS akan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Ditekankan bahwa pihak pemerintah AS akan menyampaikan rincian rencana pendistribusian vaksin, dan bukan pengiriman vaksin itu sendiri.Di dalam jumpa pers bersama usai KTT antara Presiden Moon Jae-in dan Presiden Joe Biden pada tanggal 21 Mei waktu setempat, Presiden Joe Biden menyatakan pihaknya akan menyediakan vaksin untuk 550.000 orang pasukan militer Korea Selatan.Hal tersebut ditafsrikan bahwa AS akan memberikan vaksin kepada seluruh pasukan militer Korea Selatan, dan ini adalah kali pertama AS menyediakan hal serupa untuk pasukan militer asing.