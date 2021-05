Tindak Lanjuti Hasil KTT Korsel-AS, Kepala BIN Korsel Berangkat ke AS

Photo : YONHAP News

Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Park Jie-won mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk membahas langkah lanjutan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada pekan lalu.Dalam kunjungan yang akan dimulai sejak hari Rabu (26/05) ini, Park dijadwalkan untuk bertukar informasi dengan otoritas intelijen AS mengenai tawaran Washington untuk menjalin hubungan dengan Pyongyang dan tanggapan Korea Utara.Presiden Moon Jae-in dan Presiden Joe Biden sepakat dalam pertemuan tingkat tinggi pertama mereka di Washington pada hari Jumat (21/05) lalu, untuk melakakukan pendekatan melalui dialog. Kedua sekutu tersebut diharapkan akan mendorong hal ini melalui pembagian informasi terkait Korea Utara.Kunjungan Park ke AS ini dilakukan setelah sebelumnya Direktur Badan Intelijen Nasional AS Avril Haines mengunjungi Korea Selatan pada awal bulan ini, di mana dia juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Moon dan bertemu dengan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon.