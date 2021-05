Utusan Khusus AS untuk Korut dan Pejabat Jepang Kembali Konfirmasi Tekad untuk Denuklirisasi Penuh Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, menyatakan pihaknya bersama Jepang telah melakukan pembahasan mengenai masalah Korea Utara.Kantor Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS melalui akun twiter-nya pada hari Selasa (25/05) menyampaikan bahwa Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, telah kembali mengonfirmasi tekad kedua pihak untuk denuklirisasi penuh Semenanjung Korea melalui sebuah pembicaraan via telepon.Kim diketahui juga melakukan pembicaraan dengan perwakilan Jepang tersebut mengenai isu-isu penting lainnya.Dalam cuitan di akun Twitter Kementerian Luar Negeri AS kali ini, nama 'Korea Utara' yang sebelumnya dipakai dalam nama untuk jabatan Sung Kim diubah menjadi 'Republik Rakyat Demokratik Korea', yang merupakan nama negara resmi Korea Utara.Sung Kim diangkat oleh Joe Biden sebagai Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik pada bulan Januari lalu.