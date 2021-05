Presiden Moon Minta Kerja Sama Bipartisan untuk Tindak Lanjuti Hasil KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta kalangan partai politik untuk menghimpun kearifan dan kerja sama bipartisan di parlemen, dalam memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Seladan dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.Presiden Moon menggelar sebuah rapat bersama para pemimpin dari lima partai politik pada hari Rabu (26/05) untuk menjelaskan hasil KTT yang dilakukannya bersama Presiden AS Joe Biden yang digelar pada tanggal 22 Mei lalu.Dalam rapat yang diadakan selama sekitar dua jam tersebut, Moon mengatakan dirinya telah memastikan kembali bahwa persekutuan Seoul dan Washington terus berkembang menjadi aliansi yang komprehensif, di mana kerja sama di seluruh bidang telah sangat ditingkatkan, termasuk di bidang keamanan dan perdamaian, maupun bidang ekonomi, teknologi, vaksin dan perubahan iklim.Disebutkannya, KTT tersebut meyediakan landasan kuat demi memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea, sebagaimana denuklirsasi penuh dan perdamaian permanen Semenanjung Korea telah ditunjuk sebagai tujuan bersama dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kedua pucuk pimpinan negara tersebut.Dalam hal kerja sama di bidang vaksin, dia menegaskan bahwa kedua negara menyampaikan komitmen kuat mereka untuk berkontribusi dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di seluruh dunia dengan memadukan kekuatan teknologi AS dan kemampuan produksi Korea Selatan.Adapun, dalam pertemuan dengan ketua dewan perwakilan rakyat AS, Nancy Pelosi, dia menerima usulan untuk kerja sama tingkat parlemen, dan mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan memberikan dukungan dalam upaya diplomasi antara anggota parlemen dari kedua negara.