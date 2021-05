Kepala BIN Korsel Tiba di New York, AS

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan tiba di Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri rapat, menindak lanjuti kunjungan Presiden Moon ke AS baru-baru ini untuk pertemuan tingkat tinggi bersama Presiden AS Joe Biden di Washington.Direktur BIN Korea Selatan Park Jie-won tiba di Bandara John F. Kennedy di New York sekitar pukul 11.00 hari Rabu (26/05) waktu setempat.Park meninggalkan bandara tanpa menjawab pertanyaan dari para wartawan yang menanyakan alasan kunjungannya kali ini.Kunjungan Park ini dilakukan setelah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Moon dan Presiden Biden di Gedung Putih pada pekan lalu, di mana kedua pemimpin sepakat untuk mengambil pendekatan diplomatik dan pragmatik terhadap isu Korea Utara. Park diperkirakan akan bertemu para pejabat AS untuk mendiskusikan cara menjalin hubungan dengan Korea Utara dan membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan.Park dijadwalkan akan bertemu dengan Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns dan para pejabat lainnya. Dia juga akan bertemu dengan Sung Kim, perwakilan khusus AS untuk Korea Utara yang baru.