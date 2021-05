Menlu Korsel Jelaskan Beberapa Isu Hubungan Diplomatik Terkini

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menuturkan pada hari Jumat (28/05) bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan tegas atas tindakan Komite Olimpiade Tokyo yang memasukkan Pulau Dokdo dalam wilayah teritorial Jepang di peta laman situs webnya.Dalam rapat komite urusan diplomatik dan unifikasi parlemen pada hari Jumat (28/05), Chung mengatakan pihaknya telah menyampaikan protes kepada pihak Jepang dan tidak akan membiarkan tindakan Jepang yang salah tersebut.Selain isu itu, Chung juga menyatakan pendapatnya mengenai bantuan vaksin Amerika Serikat (AS) untuk pasukan Korea Selatan. Menurutnya, bantuan vaksin itu tidak berkaitan dengan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS, agenda dan cara pelaksanaan latihan militer itu akan ditetapkan melalui pembicaran otoritas militer kedua negara.Mengenai investasi perusahaan Korea Selatan ke AS senilai 44 triliun won, Chung berpendapat bahwa masing-masing perusahaan menetapkan investasi mereka setelah memperhitungkan keuntungan dan mengatakan bahwa melalui investasi tersebut, perusahaan Korea Selatan akan mampu menguasai pasar AS dan mempercanggih teknologinya.Mengenai kerja sama di bidang vaksin antara Korea Selatan dan AS, Chung mengatakan dirinya mengetahui bahwa perusahaan Korea Selatan dan AS, yang telah melakukan kontrak pemroduksian, sepakat untuk menyediakan cukup banyak vaksin yang diproduksi di dalam negeri Korea Selatan untuk penggunaan domestik terlebih dahulu.