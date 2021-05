Presiden AS Angkat Pakar Sanksi Korut sebagai Asisten Menteri Keuangan Urusan Pendanaan Terorisme

Photo : YONHAP News

Voice Of America (VOA) pada hari Jumat (28/05) melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menunjuk seorang ahli mengenai sanksi terhadap Korea Utara, Elizabeth Rosenberg, sebagai Asisten Menteri Keuangan Urusan Pendanaan Terorisme.Rosenberg yang merupakan Penasihat Wakil Menteri Keuangan diketahui telah beberapa kali menegaskan penghapusan sanksi terhadap Korea Utara tidak boleh segera dilakukan.Rosenberg sempat menjadi Asisten Menteri Keuangan Urusan Informasi Terorisme dan Perbankan di pemerintahan Barack Obama sejak bulan Mei 2009 hingga September 2013.Kemudian hingga saat ini, Rosenberg menjabat sebagai ketua Bidang Energi Ekonomi di Pusat Keamanan Amerika Baru (CNAS).Dalam sebuah perbincangan di Institut Perdamaian AS pada bulan Juli 2019 dalam masa pemerintahan Donald Trump, Rosenberg menuturkan bahwa para pengacara bekerja keras untuk menghapus sanksi, namun menghapus sanksi untuk memberikan insentif kepada Korea Utara tidak boleh dilakukan.Menurut VOA, Rosenberg berpandangan bahwa diperlukan sebuah solusi inovatif untuk mencegah kegiatan perbankan Korea Utara yang merupakan unsur penting dalam kebijakan AS terhadap Korea Utara, dan solusi itu berdasarkan analisis tentang kegiatan masa lalu dan rekam jejak perbankan Korea Utara.