Pemerintah Korsel Berikan Bantuan Dana Darurat 1,5 Juta Dolar AS untuk Palestina

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan memberikan bantuan dana darurat senilai 1,5 juta dolar AS ke Palestina untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat bentrokan bersenjata dengan Israel.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (27/05), keputusan pemberian bantuan dana tersebut sesuai dengan permintaan dari badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA).Pemerintah Korea Selatan menyumbangkan dana satu juta dolar AS kepada UNRWA dan 500 ribu dolar AS untuk pendanaan bersama dari setiap negara yang dikelola oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).Kementerian itu mengatakan bahwa Korea Selatan mengharapkan bantuan dana tersebut berguna untuk mengatasi krisis yang dihadapi warga Palestina dan berencana bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk perbaikan kondisi kemanusiaan di Palestina.