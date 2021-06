Korsel Terima 1 Juta Vaksin COVID-19 Janssen dari AS dalam Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Sebanyak satu juta dosis vaksin COVID-19 Johnson & Johnson (J&J) dari Amerika Serikat akan didatangkan ke Korea Selatan dalam minggu ini, sejalan dengan janji Washington untuk menyumbangkan vaksin bagi pasukan Korea Selatan.Perdana Menteri Korea Selatan Kim Boo-kyum mengatakan pada hari Minggu (30/05) bahwa penyediaan vaksin itu hampir dua kali lipat dari jumlah yang sebelumnya dijanjikan oleh presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pertemuan puncak dengan Presiden Moon Jae-in baru-baru ini.Pesawat militer Korea Selatan akan bertolak menuju AS pada tanggal 2 Juni untuk mengangkut vaksin Janssen dari Johnson & Johnson, yang merupakan vaksin COVID-19 yang hanya memerlukan 1 dosis suntikan, sebanyak 1.012.800 dosis dan akan tiba di Korea Selatan pada tanggal 5 Juni yang akan datang.Pemerintah berencana untuk memberikan vaksin tersebut kepada personel di bidang militer, diantaranya pasukan cadangan, korps pertahanan sipil, pegawai urusan pertahanan dan diplomasi, serta anggota keluarga militer untuk usia di bawah 60 tahun.Adapun gelombang pertama vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi AS, Moderna, juga akan tiba di Korea Selatan pada hari Selasa (01/06).Selain itu, sebanyak 55.000 dosis vaksin Moderna akan divaksinasikan untuk 27.500 orang, termasuk tenaga medis berusia 30 tahun ke bawah pada bulan Juni mendatang.